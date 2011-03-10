Linyit mucizesi

BANK Asya Birinci Lig'de ilk sezonunu geçiren takımlardan Tavşanlı Linyitspor mucizeler yaratmaya devam ediyor. Sezon başında kısıtlı bütçesi, tesis eksikliği, amatör kökenli oyuncuları ve Bank Asya tecrübesi olmaması nedeniyle kimsenin şans tanımadığı Kütahya ekibi Ordu'nun ardından averajla 2. sıraya kurularak Süper Lig yolunda emin adımlarla yürüyor.Linyitspor, şimdiye kadar iç saha mücadelelerinin tamamını ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Kütahya Dumlupınar Stadı'nda yaptı. Tavşanlı'daki Ada Stadı'nda sezon öncesi yapılan incelemelerde tespit edilen eksiklerin giderilmesi çalışmaları ise halen devam ediyor. Kısıtlı bir bütçeyle yola çıkan Kütahya ekibinin oyuncularının toplam değeri ise sadece 1 milyon 325 bin Euro... Ligin en düşük bütçeli ikinci kadrosuna sahip ekip her şeyin para olmadığının da sembolü haline geldi.Linyit'in başarısındaki en önemli etkenlerden biri teknik direktör Mustafa Reşit Akçay... 2009 Ekim ayında takımın başına getirilen Akçay, son iki sezondaki 52 maçta 29 galibiyet, 12 beraberlik alırken sadece 11 yenilgi gördü.BANK Asya Birinci Lig'deki çıkışıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Tavşanlı Linyit, 12 maçlık periyodu kapsayan 126 günlük yenilmezlik unvanıyla da alkış topluyor. Şimdiye kadar iç sahadaki 11 maçta yenilmeyen ekip, sahasında namağlup tek takım.