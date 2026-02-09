Aynı Yağmur Altında'nın ilk bölümü yayınlandı! Oyunculara dizi hakkında merak edilenler soruldu

Bugün ilk gösterim. İlk kez bölümü hep birlikte izleyeceksiniz. Neler hissediyorsunuz? Çok heyecanlıyım. Uyuyamadım heyecandan. Bütün emeklerimiz karşında bulacak.

Tülin Karanoğlu karakterini canlandıran Mine Çayıroğlu Neler bekliyor bizi mesela sizin karakterinizde neler bekliyor? Yani bir kere tülün karakteri çok inişli çıkışlı bir karakter olduğu için her şey beklenebilir ondan. O yüzden hani sürprizlerle dolu bir kadın. Tepkileri de öyle. Ancak bu kadarını söyleyebilirim. Çok heyecanlıyım. Biz şu an biraz tabii önden çekmeye başladığımız için, şu an ne izleyeceğimi bilmiyorum. Heyecanla bekliyorum. Çok güzel bir iş çıkarttığımıza inanıyorum. Bütün ekibi çok emek harcadık. Bakalım neler olacak. Bakalım.

Beliz Karanoğlu karakterini canlandıran Bahar Şahin Peki karakterinizi nasıl göreceğiz?

Benim karakterim e hala böyle genç bir kız, daha bir sürü toyluğu olan bir kız. Fakat bence içinde çok derin duygular barındırıyor. İlerleyen bölümlerde bunu göreceğimize inanıyorum. Daha fazla spoiler vermiyorum. Vallahi heyecanlıyım tüm Ekim arkadaşlarımla beraber. Umarım uzun yolculuğumuzun ilk bölümü olarak başlamışızdır ve böyle devam eder diyeyim inşallah.

Koray Karanoğlu karakterini canlandıran Taro Emir Tekin NASIL BİR KARAKTER GÖRECEĞİZ? Hikayeye dışarıdan dahil olan hani ana ailelerden değil daha dışarıdan dahil olan ama hikayenin ortasına bir yıldırım gibi düşen bir anti karakter göreceğiz.