Aynı Yağmur Altında'nın ilk bölümü yayınlandı! Oyunculara dizi hakkında merak edilenler soruldu
Turkuvaz Medya bünyesinde ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi "Aynı Yağmur Altında"nın ilk bölümü yayınlandı. Başlamasına dakikalar kala heyecan doruğa çıktı. Oyuncular, ilk bölümü ekip olarak izleyecek olmanın gururunu ve stresini yaşarken “Sürprizlerle dolu, inişli çıkışlı karakterler geliyor” mesajı verdi.
- Bir dizi projesinin ilk bölümü ekranlarda yayınlanacak ve oyuncular heyecanla bekliyorlarını ifade etti.
- Oyuncular bölümü ilk kez hep birlikte izleyeceklerini ve ekip olarak birbirlerine destek olduklarını belirtti.
- Tülün karakterinin inişli çıkışlı ve sürprizlerle dolu bir kadın olduğu açıklandı.
- Dizide ana ailelerden dışarıdan dahil olan ancak hikayenin ortasına yıldırım gibi düşen bir anti karakter yer alacak.
- Oyuncular projenin dünya çapında izlenecek başarılı bir iş olacağına inandıklarını dile getirdi.
Dakikalar sonra ilk bölüm ekranlarda olacak. Neler hissediyorsunuz?
13 dakika kaldı çok heyecanlı hissediyorum. Biraz da gerginim. İzleyenlerden olumlu geri dönüşler aldım. Keşke ben de izleseydim önden ama izin vermiyorlar. İnşallah yarın çok güzel sonuçlar alırız.
Peki hep birlikte ekip olarak izlemek ne hissettiriyor?
Hep beraber birbirimizi böyle destek olarak hani o çekerken ki hallerimizi de bildiğimiz için daha çok duygulanıyoruz. Çünkü oynadığın işi izlemek bazen zor oluyor ama hep beraberken daha rahatlıyor. Yerimde duramıyorum şu an. Çok heyecanlıyım. Umarım güzel olacak. Heyecanla bekliyoruz.
Nasıl bir bölüm bekliyor?
Çok güzel bir bölüm bekliyor. Çok heyecanlıyız. Daha da bir şey söyleyemiyorum. Çok tatlı bir heyecan yaşıyorum. Çok başarılı bir projenin içinde yer almaktan inanılmaz gurur duyuyorum. Ekip arkadaşlarım hepsi çok tatlı ve çok başarılılar. Dolayısıyla çok güzel bir an Ve seyirciyle bu akşam buluşacağımız için de çok mutluyuz.
Bugün ilk gösterim. İlk kez bölümü hep birlikte izleyeceksiniz. Neler hissediyorsunuz?
Çok heyecanlıyım. Uyuyamadım heyecandan. Bütün emeklerimiz karşında bulacak.
Neler bekliyor bizi mesela sizin karakterinizde neler bekliyor?
Yani bir kere tülün karakteri çok inişli çıkışlı bir karakter olduğu için her şey beklenebilir ondan. O yüzden hani sürprizlerle dolu bir kadın. Tepkileri de öyle. Ancak bu kadarını söyleyebilirim. Çok heyecanlıyım. Biz şu an biraz tabii önden çekmeye başladığımız için, şu an ne izleyeceğimi bilmiyorum. Heyecanla bekliyorum. Çok güzel bir iş çıkarttığımıza inanıyorum. Bütün ekibi çok emek harcadık. Bakalım neler olacak. Bakalım.
Peki karakterinizi nasıl göreceğiz?
Benim karakterim e hala böyle genç bir kız, daha bir sürü toyluğu olan bir kız. Fakat bence içinde çok derin duygular barındırıyor. İlerleyen bölümlerde bunu göreceğimize inanıyorum. Daha fazla spoiler vermiyorum. Vallahi heyecanlıyım tüm Ekim arkadaşlarımla beraber. Umarım uzun yolculuğumuzun ilk bölümü olarak başlamışızdır ve böyle devam eder diyeyim inşallah.
NASIL BİR KARAKTER GÖRECEĞİZ?
Hikayeye dışarıdan dahil olan hani ana ailelerden değil daha dışarıdan dahil olan ama hikayenin ortasına bir yıldırım gibi düşen bir anti karakter göreceğiz.
Biz İspanya'yla çok özel, derin bağlantıları olan bir milletiz. Genetik hafızamızda kuvvetli bir kardeşlik olduğunu düşünüyorum. Bir aşk, bir platonik. Herkesin karakterinin hikayesi muhteşem. Misyonu olan, doğru düzgün bir iş. İnşallah değerli izleyicimiz karşısında takdir kazanır ve dünya çapında da çok izlenecek bir iş olur.