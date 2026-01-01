Survivor 2026 yeni sezonun yarışmacılar seyirciler tarafından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl Adem Kılıçcı'nın kazandığı Survivor'da, bu sene şampiyonun kim olacağı şimdiden merak edilirken fragmanlarda yer alan yarışmacılar arasından izleyiciler favori isimlerini belirlemeye başladı. Peki Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler kadrosunda kimler var?