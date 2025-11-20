OYUNCU Şerif Sezer, Musiki Eğitim Vakfı'nın düzenlediği etkinliğe katılarak hem musikiye olan sevgisinden bahsetti. Sezer, "Musikiyle aram iyidir. Ben gerçekten klasik Türk müziğini, alaturkayı çok severim. Bütün şarkıları bilirim diyebilirim" dedi
Şerif Sezer etkinlikte konuştu: Alaturka aşkını anlattı!
OYUNCU Şerif Sezer, Musiki Eğitim Vakfı’nın düzenlediği etkinliğe katılarak hem musikiye olan sevgisinden bahsetti. Sezer, “Musikiyle aram iyidir. Ben gerçekten klasik Türk müziğini, alaturkayı çok severim. Bütün şarkıları bilirim diyebilirim” dedi
