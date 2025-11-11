PODCAST CANLI YAYIN

ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 11 KASIM 2025 ATV

Bedriye’nin uğruna çocuklarını eve kilitleyip kaçtığı Engin ile ilgili şok gerçekler! Komşuların gördüğü üçüncü kişi kim? Türkan başkasıyla birlikte mi planladı? Karım, oğlumun arkadaşına kaçtı! Rüstem’in akılalmaz hikayesi! Fatih Aydın cinayetinin tanığı Erdoğan Yıldız her şeyi itiraf etmek için stüdyoya geliyor! Böyle vicdansızlık görülmedi! Karısı hamileyken nişan yaptı! Erken doğum yapan Damla’nın dramı! Hepsi ve daha fazlası Esra Erol’da...

Giriş Tarihi:
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 11 KASIM 2025 ATV

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

Bedriye'nin uğruna çocuklarını eve kilitleyip kaçtığı Engin ile ilgili şok gerçekler!

Komşuların gördüğü üçüncü kişi kim? Türkan başkasıyla birlikte mi planladı?

Karım, oğlumun arkadaşına kaçtı! Rüstem'in akılalmaz hikayesi!

Fatih Aydın cinayetinin tanığı Erdoğan Yıldız her şeyi itiraf etmek için stüdyoya geliyor!

Böyle vicdansızlık görülmedi! Karısı hamileyken nişan yaptı! Erken doğum yapan Damla'nın dramı!

