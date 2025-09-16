SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Aşk ve Gözyaşı ne zaman başlıyor, bu hafta mı? Barış Arduç ve Hande Erçel'in dizisi hangi gün?

ATV’nin yeni sezon bombası Aşk ve Gözyaşı, 19 Eylül Cuma akşamı ekranlara geliyor. Fragmanı yayınlanan dizi, izleyicilerde heyecan fırtınası estirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Eylül 2025 , 13:02
Aşk ve Gözyaşı ne zaman başlıyor, bu hafta mı? Barış Arduç ve Hande Erçel’in dizisi hangi gün?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ATV'nin yeni sezon bombası Aşk ve Gözyaşı, 19 Eylül Cuma akşamı ekranlara geliyor. Fragmanı yayınlanan dizi, izleyicilerde heyecan fırtınası estirdi.

ATVATV

AŞK VE GÖZYAŞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV'nin merakla beklenen yapımlarından Aşk ve Gözyaşı, 19 Eylül 2025 Cuma akşamı izleyiciyle buluşuyor. İlk bölüm fragmanı, dizinin takipçileri arasında heyecanı en üst seviyeye çıkardı ve sezonun iddialı yapımları arasına adını şimdiden yazdırdı.

Aşk ve Gözyaşı 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı

ATVATV

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ KONUSU NEDİR, NE ANLATIYOR?

Dizide Meyra (Hande Erçel) ve Selim (Barış Arduç), peri masalını andıran bir evlilikle başlıyor. Ancak durumu altüst eden gelişmeler yaşanıyor: Meyra'dan gelen "beyninde tümör var" itirafı, boşanma kararı alan Selim'i şoka sokuyor ve hikayeye başka bir yön veriyor. Bu kriz, ilişkinin tekrar şekillenmesine ve "ikinci şans" temasının ön planda yer almasına yol açıyor.

ATVATV

AŞK VE GÖZYAŞI OYUNCULARI KİMLER, DİZİDE HANGİ İSİMLERİ İZLEYECEĞİZ?

Senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Engin Erden'in oturduğu dizinin başarılı oyuncu kadrosunda Barış Arduç, Hande Erçel, Berk Cankat, Senan Kara, Şenay Gürler, Feri Güler, Kubilay Tunçer, Öznur Serçeler, Mert Denizmen, Aslı İnandık, Necat Bayar, Lorin Merhart, Afranur Karagöz, Gürhan Altundaşar ve Ali İpin ve Sanem Çelik gibi isimler yer alıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’da Katar dönüşü Terörsüz Türkiye açıklaması: Kurulan tuzakları bozduk ve bozacağız
Başkan Erdoğan CHP’yi özetledi! İta amiri kulağına fısıldıyor Özgür Özel konuşuyor | 100 yıllık partiyi hırsızlık çetesinin fedaisi ettiler
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan’dan sokak çağrısı yapan FETÖ’cü hainlere sert tepki: Sokakları karıştırmak isteyene eyvallah etmeyiz
Arz-ı Mev’ud’a İslam Birliği tokadı! Ankara’nın Suriye’den Libya’ya KKTC’den Akdeniz’e felç edici hamleleri: İsrail’i Türkiye’nin gazabından ABD kurtaramaz
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturması: 14 şüpheli gözaltına alındı
İsrail Gazze’de kara saldırısına başladı! Netanyahu’nun kalıcı işgal planı: Tanklar şehir merkezine girdi | ABD Dışişleri’nden ilk açıklama
Charlie Kirk’ün suikastçısı yakalanmadan 2 saat önce yazdı: Tyler Robinson’ın itirafı: Discord’da kan donduran mesaj
İBB’deki yolsuzlukta ’VIP Yakup’ itirafları! İmamoğlu’nun 30 kişilik VIP listesi mercek altında! Savcılık harekete geçti
Barış Arduç yeni dizisi Aşk ve Gözyaşın’nı anlattı: Küllenmiş ilişkiler ve ikinci şanslar!
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 48 şüpheli adliyede
İzmir Balçova’da 2 polisi şehit eden Eren Bigül’ün ifadesi ortaya çıktı! Katilin ifadesi kan dondurdu | Hedefinde başka yerler varmış
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’nde yasak aşk skandalı! Başkan imkanları sevgilileri için seferber etmiş
İstanbul ve Karadeniz için sağanak uyarısı! Gün ve saat belli oldu: Termometreler bir anda 7-8 derece düşecek
İşte memurların Ocak zammına gelecek formüller...
Başkan Erdoğan’dan Katar’da Gazze diplomasisi! Dünyaya Filistin mesajı: Başkenti Doğu Kudüs olacak!
26 farklık bozgun hazımsızlık yaptı! Yunan basketbolcu Giannis Antetekounmpo’dan kutsalımız Türk bayrağına küfür | Tepkiler peş peşe...
Bay Kemal Olağan yolları kovalıyor! 21 Eylül’de şaibeyi aklamayacak... Kılıçdaroğlu ve Özel hangi CHP’li vekilin evinde görüşecek?
Elazığ’da gökyüzünde iki büyük patlama: Nedeni belli oldu | Patlama sesi güvenlik kamerasında
Can Holding’e kara para operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding’deki hisselerine el konuldu | 5 şüpheliye tutuklama Tekdağ’a ev hapsi