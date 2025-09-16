Aşk ve Gözyaşı ne zaman başlıyor, bu hafta mı? Barış Arduç ve Hande Erçel’in dizisi hangi gün?

ATV'nin yeni sezon bombası Aşk ve Gözyaşı, 19 Eylül Cuma akşamı ekranlara geliyor. Fragmanı yayınlanan dizi, izleyicilerde heyecan fırtınası estirdi.
ATV'nin yeni sezon bombası Aşk ve Gözyaşı, 19 Eylül Cuma akşamı ekranlara geliyor. Fragmanı yayınlanan dizi, izleyicilerde heyecan fırtınası estirdi.
AŞK VE GÖZYAŞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
ATV'nin merakla beklenen yapımlarından Aşk ve Gözyaşı, 19 Eylül 2025 Cuma akşamı izleyiciyle buluşuyor. İlk bölüm fragmanı, dizinin takipçileri arasında heyecanı en üst seviyeye çıkardı ve sezonun iddialı yapımları arasına adını şimdiden yazdırdı.
AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ KONUSU NEDİR, NE ANLATIYOR?
Dizide Meyra (Hande Erçel) ve Selim (Barış Arduç), peri masalını andıran bir evlilikle başlıyor. Ancak durumu altüst eden gelişmeler yaşanıyor: Meyra'dan gelen "beyninde tümör var" itirafı, boşanma kararı alan Selim'i şoka sokuyor ve hikayeye başka bir yön veriyor. Bu kriz, ilişkinin tekrar şekillenmesine ve "ikinci şans" temasının ön planda yer almasına yol açıyor.
AŞK VE GÖZYAŞI OYUNCULARI KİMLER, DİZİDE HANGİ İSİMLERİ İZLEYECEĞİZ?
Senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Engin Erden'in oturduğu dizinin başarılı oyuncu kadrosunda Barış Arduç, Hande Erçel, Berk Cankat, Senan Kara, Şenay Gürler, Feri Güler, Kubilay Tunçer, Öznur Serçeler, Mert Denizmen, Aslı İnandık, Necat Bayar, Lorin Merhart, Afranur Karagöz, Gürhan Altundaşar ve Ali İpin ve Sanem Çelik gibi isimler yer alıyor.