Aşk ve Gözyaşı ne zaman başlıyor, bu hafta mı? Barış Arduç ve Hande Erçel’in dizisi hangi gün?

ATV'nin merakla beklenen yapımlarından Aşk ve Gözyaşı, 19 Eylül 2025 Cuma akşamı izleyiciyle buluşuyor. İlk bölüm fragmanı, dizinin takipçileri arasında heyecanı en üst seviyeye çıkardı ve sezonun iddialı yapımları arasına adını şimdiden yazdırdı.

ATV

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ KONUSU NEDİR, NE ANLATIYOR?

Dizide Meyra (Hande Erçel) ve Selim (Barış Arduç), peri masalını andıran bir evlilikle başlıyor. Ancak durumu altüst eden gelişmeler yaşanıyor: Meyra'dan gelen "beyninde tümör var" itirafı, boşanma kararı alan Selim'i şoka sokuyor ve hikayeye başka bir yön veriyor. Bu kriz, ilişkinin tekrar şekillenmesine ve "ikinci şans" temasının ön planda yer almasına yol açıyor.