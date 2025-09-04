Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? 7. sezon tarihi açıklandı mı, ATV duyurusu bekleniyor!

ATV 'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. İzleyiciler 7. sezonun yayın tarihi için sabırsızlıkla beklerken, yapımcı Bozdağ Film'den henüz kesin bir açıklama gelmedi.

📅 Yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Bozdağ Film ya da ATV'den 7. sezon için resmî yayın tarihi henüz paylaşılmadı. Ancak geçmiş sezonların yayın takvimine bakıldığında yeni bölümlerin genellikle Ekim ayının ilk haftasında başladığı görülüyor. Bu da 7. sezon için Eylül sonu – Ekim 2025 beklentisini güçlendiriyor.

🎬 Bugün yeni bölüm var mı?

Dizinin 6. sezonu 4 Haziran 2025'te final yaptı. Dolayısıyla 3 Eylül 2025 Çarşamba günü yeni bölüm yayında olmayacak. Yeni sezonun başlaması için resmi duyuru bekleniyor.