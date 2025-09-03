UZAK ŞEHİR 2. SEZON 1.BÖLÜM TARİHİ! Boran gerçekten öldü mü, geri mi dönüyor?

🎥 FRAGMANDAN İLK SAHNELER

Yayınlanan 2. sezon fragmanı, tansiyonu yükseltti. Cihan ve Alya'nın el ele Boran'ın mezarına gittikleri sahnede beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Mezara gelen bir kadın, orada yatanın Boran Albora değil kendi eşi olduğunu söylüyor. Bu sözler, izleyiciler arasında "Boran aslında ölmedi mi?" sorusunu gündeme taşıdı.