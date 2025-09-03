SON DAKİKA
CAN BORCU 2. SEZON İLK BÖLÜM! Can Borcu 23. bölü tarihi ve yeni bölümde yaşanacaklar

ATV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Can Borcu yeni sezon tarihiyle gündemde. Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete’nin yer aldığı yapım, 6 Eylül Cumartesi akşamı 23. bölümüyle ekranlara dönüyor. Fragmanıyla heyecanı artıran dizide yeni oyuncular da kadroya dahil olurken izleyiciler merakla Cumartesi akşamını bekliyor.

Giriş Tarihi :03 Eylül 2025 , 16:59
Can Borcu dizisi ikinci sezonuyla geri dönüyor. ATV ekranlarında yayınlanan yapım, kadrosuna Seray Gözler, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç gibi isimleri ekleyerek daha güçlü bir şekilde seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 6 Eylül'de başlayacak yeni sezonda Mehmet ve Handan'ın ilişkisi ile Emel'in planları dikkat çekecek gelişmeler arasında.

Fotoğraflar: ATVFotoğraflar: ATV

📅 CAN BORCU YENİ SEZON TARİHİ: 6 EYLÜL

ATV ekranlarının sevilen dizisi Can Borcu, 2. sezonu ile geri dönüyor. Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete gibi önemli isimlerin yer aldığı yapım, yeni sezonda daha da genişleyen kadrosuyla dikkat çekiyor. İzleyicilerin merakla beklediği dizinin yeni sezon başlangıç tarihi de netleşti. Can Borcu, 6 Eylül Cumartesi akşamı ATV ekranlarında 23. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

🎬 FRAGMAN HEYECANI YÜKSELTTİ

Yeni sezondan yayınlanan fragman, dizinin takipçileri arasında büyük merak uyandırdı. Mehmet ve Handan'ın aşkındaki gelişmeler, Emel ve oğlunun yeni planları gibi kritik sahneler, hikayenin gidişatını şekillendirecek. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyada "Can Borcu bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman?" soruları yoğun ilgi gördü.

👥 KADROYA KATILAN YENİ İSİMLER

Bu sezon dizinin kadrosuna güçlü oyuncular dahil oldu. Seray Gözler, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç, hikâyeye yeni soluk katacak isimler arasında bulunuyor.

Bunun yanında ilk sezonda izleyicinin büyük beğenisini kazanan Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete, Oktay Çubuk, Demircan Kaçel, Selen Soyder, Tolga Güleç, Alayça Öztürk gibi isimler de rollerine devam edecek.

📺 YAYIN GÜNÜ VE ATV YAYIN AKIŞI

Dizi, her hafta Cumartesi akşamları ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek. 2. sezonun ilk bölümü olan 23. bölüm, 6 Eylül'de ekrana gelecek. ATV yayın akışına göre Can Borcu, prime-time kuşağında yer alacak ve sezon boyunca izleyicisini ekrana kilitlemeyi sürdürecek.

