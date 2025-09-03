CAN BORCU 2. SEZON İLK BÖLÜM! Can Borcu 23. bölü tarihi ve yeni bölümde yaşanacaklar

👥 KADROYA KATILAN YENİ İSİMLER
Bu sezon dizinin kadrosuna güçlü oyuncular dahil oldu. Seray Gözler, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç, hikâyeye yeni soluk katacak isimler arasında bulunuyor.
Bunun yanında ilk sezonda izleyicinin büyük beğenisini kazanan Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete, Oktay Çubuk, Demircan Kaçel, Selen Soyder, Tolga Güleç, Alayça Öztürk gibi isimler de rollerine devam edecek.
📺 YAYIN GÜNÜ VE ATV YAYIN AKIŞI
Dizi, her hafta Cumartesi akşamları ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek. 2. sezonun ilk bölümü olan 23. bölüm, 6 Eylül'de ekrana gelecek. ATV yayın akışına göre Can Borcu, prime-time kuşağında yer alacak ve sezon boyunca izleyicisini ekrana kilitlemeyi sürdürecek.