CAN BORCU 2. SEZON İLK BÖLÜM! Can Borcu 23. bölü tarihi ve yeni bölümde yaşanacaklar

Can Borcu dizisi ikinci sezonuyla geri dönüyor. ATV ekranlarında yayınlanan yapım, kadrosuna Seray Gözler, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç gibi isimleri ekleyerek daha güçlü bir şekilde seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 6 Eylül'de başlayacak yeni sezonda Mehmet ve Handan'ın ilişkisi ile Emel'in planları dikkat çekecek gelişmeler arasında.

Fotoğraflar: ATV 📅 CAN BORCU YENİ SEZON TARİHİ: 6 EYLÜL ATV ekranlarının sevilen dizisi Can Borcu, 2. sezonu ile geri dönüyor. Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete gibi önemli isimlerin yer aldığı yapım, yeni sezonda daha da genişleyen kadrosuyla dikkat çekiyor. İzleyicilerin merakla beklediği dizinin yeni sezon başlangıç tarihi de netleşti. Can Borcu, 6 Eylül Cumartesi akşamı ATV ekranlarında 23. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.