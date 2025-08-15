MasterChef Türkiye'de bu akşam "Yenidünya Kebabı" yemeğini en iyi yapan takım dokunulmazlığın sahibi oluyor. Peki MasterChef 7. eleme adayı kim? 15 Ağustos MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
MasterChef Türkiye'de eleme adayları kim oldu?
MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayı henüz açıklanmadı. MasterChef yarışmasında 7. eleme adayı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
15 Ağustos MasterChef Eleme Potası
Haftanın eleme potasında şu isimler bulunuyor:
İlhan
İhsan
Merve
Çağatay
Çağlar
Ayten