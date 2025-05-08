İşte Benim Stilim’de kim birinci oldu? 8 Mayıs İşte Benim Stilim puan durumu

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8 Mayıs Perşembe günü İşte Benim Stilim'de günün en şık ismi belli oldu. Yarışmacılar, özgün tarzları ve iddialı kombinleriyle jüri karşısına çıkarken, stil savaşının kazananı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan isim, birincilik koltuğuna oturdu. Peki İşte Benim Stilim'de kim birinci oldu? İşte puan durumu!

(Kaynak: İşte Benim Stilim) İşte Benim Stilim'de kim birinci oldu? İşte Benim Stilim yarışmasında 7 Mayıs Çarşamba günü, tarzı ve kombinleriyle jüri üyelerinden tam not almayı başaran isim Mariam oldu. 8 Mayıs Perşembe günü birinci olan yarışmacı henüz açıklanmadı.