Can Borcu’nun yeni bölümünde ortalık karışıyor: Doğa Defne ve Rüzgar gerilimi büyüyor!

ATV'nin sevilen dizisi "Can Borcu"nun bu akşam yayınlanacak olan yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Handan ve Mehmet'in ilişkisi en saf haliyle sürmektedir. Çocuklarına yakalanmaktan son anda kurtulduklarını düşünürler; ancak Rüzgar, onları görmüştür.



Bu defa sessizce hareket eden Rüzgar'ın niyeti açıktır: onları ayırmak. Üstelik bu ilişkiye karşı çıkanlara Doğa da katılır. Aralarındaki gerilim, çocuklar arasında büyük bir kavgaya yol açar. Handan ve Mehmet'i yeniden zorlu bir sınav beklemektedir.



KRİZ ÇIKIYOR!

Doğa, Defne ve Rüzgar arasındaki gerilim giderek büyür ve sonunda herkesi içine çeken bir krize dönüşür. Ateş'in de dahil olmasıyla ortalık karışır. Kaosun sonunda ise Doğa, herkesi şoke eden bir hamle yapar.

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