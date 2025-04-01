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Kral Kaybederse bu akşam neden yok? Star TV yayın akışı! Yeni bölüm ne zaman?

Her hafta Salı akşamları STAR TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan “Kral Kaybederse” dizisi, bu akşam ekranlarda olmayacak.

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 20:01 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 20:01
Kral Kaybederse bu akşam neden yok? Star TV yayın akışı! Yeni bölüm ne zaman?

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Ramazan Bayramı öncesi televizyon kanallarının yayın akışlarında sürpriz değişiklikler yaşanıyor. Salı akşamı yayınlanan "Kral Kaybederse" dizisi bu akşam yerini özel bayram programlarına bıraktı.

RAMAZAN BAYRAMI YAYIN AKIŞINI ETKİLEDİ

Nisan ayının ilk haftasına denk gelen Ramazan Bayramı nedeniyle televizyon kanalları özel yayın akışlarına geçti. Eğlenceli bayram programları, konserler ve özel içerikler nedeniyle birçok dizi ve program bu hafta ara verdi. STAR TV de bu kapsamda sevilen dizisi Kral Kaybederse için bir haftalık yayın arası verdi.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

KRAL KAYBEDERSE 1 NİSAN SALI AKŞAMI NEDEN YOK?

Yapılan açıklamalara göre, "Kral Kaybederse" dizisi 1 Nisan 2025 Salı akşamı Ramazan Bayramı nedeniyle yayınlanmayacak. Bu özel günlerde izleyici alışkanlıklarının değişmesi ve özel programların ön plana çıkması nedeniyle dizinin yeni bölümü ertelendi.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kral Kaybederse dizisinin yeni bölümüyle ne zaman ekrana geleceği ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. STAR TV yayın takvimine göre dizinin yeni bölümü 8 Nisan 2025 Salı akşamı izleyiciyle buluşacak.

Her zamanki saatinde, prime time kuşağında yayınlanması beklenen yeni bölümde neler olacağı ise şimdiden büyük heyecan yaratmış durumda.

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