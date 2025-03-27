26 Mart reyting sonuçları: Total ve AB verileri ile reyting birincisi hangi dizi?

Dün akşam yayınlanan yapımların ardından güncel reyting sonuçları merak ediliyor. 26 Mart 2025 Çarşamba akşamına ait reyting sonuçları belli oldu. İşte Çarşamba günü reyting listesinde zirveye çıkan yapımlar.
Dün akşam yayınlanan yapımların ardından güncel reyting sonuçları merak ediliyor. 26 Mart 2025 Çarşamba akşamına ait reyting sonuçları belli oldu. İşte Çarşamba günü reyting listesinde zirveye çıkan yapımlar.
REYTİNG SONUÇLARI 26 MART 2025
26 Mart 2025 reyting sonuçları belli oldu.
26 Mart Total ve AB verileri ile reyting sıralamasını aşağıda bulabilirsiniz.
26 MART 2025 ÇARŞAMBA REYTİNG SIRALAMASI
1 Sahipsizler STAR TV
2 Kuruluş Osman ATV
3 Esra Erol'da ATV
26 MART 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Eşref Rüya KANAL D
2 Leyla Hayat... Aşk... Adalet...
3 Kuruluş Osman ATV