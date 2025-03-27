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26 Mart reyting sonuçları: Total ve AB verileri ile reyting birincisi hangi dizi?

26 Mart 2025 Çarşamba akşamına ait reyting sonuçları belli oldu. Total ve AB gruplarında kıyasıya rekabet yaşanırken, izleyiciler zirveye hangi yapımın yerleştiğini merak ediyor. Güçlü dizilerin karşı karşıya geldiği gecede reyting kazananı kim oldu? İşte 26 Mart 2025 Çarşamba günü reyting listesinde zirveye çıkan yapımlar ve detayları.

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Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 13:17 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 13:17
26 Mart reyting sonuçları: Total ve AB verileri ile reyting birincisi hangi dizi?

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Dün akşam yayınlanan yapımların ardından güncel reyting sonuçları merak ediliyor. 26 Mart 2025 Çarşamba akşamına ait reyting sonuçları belli oldu. İşte Çarşamba günü reyting listesinde zirveye çıkan yapımlar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

REYTİNG SONUÇLARI 26 MART 2025

26 Mart 2025 reyting sonuçları belli oldu.

26 Mart Total ve AB verileri ile reyting sıralamasını aşağıda bulabilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

26 MART 2025 ÇARŞAMBA REYTİNG SIRALAMASI

1 Sahipsizler STAR TV

2 Kuruluş Osman ATV

3 Esra Erol'da ATV

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

26 MART 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

1 Eşref Rüya KANAL D

2 Leyla Hayat... Aşk... Adalet...

3 Kuruluş Osman ATV

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