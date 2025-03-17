Gassal 2. sezon ne zaman? Ahmet Kural ve Hande Soral’lı yeni bölüm tarihi

Yeni sezonda, başrolü üstlenen Ahmet Kural 'a Hande Soral eşlik edecek. Ayrıca, ünlü şarkıcı Bayhan da diziye sürpriz bir şekilde dahil olarak müzikal sahnelere renk katacak. İlk sezondan farklı olarak, Bâki'nin geçmişiyle yüzleşmesi ve hayatı sorgulaması bu sezonun en dikkat çeken detaylarından biri olacak.

Fotoğraflar: Youtube

GASSAL 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

Dizinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı Tabii platformunda yayınlandı. Fragmanda dikkat çeken detaylardan biri, başarılı oyuncu Hande Soral'ın kadroya katılması oldu. Yeni sezonda Gassal rolünü üstlenen Soral, dizinin hikayesine farklı bir soluk getirecek. Bunun yanı sıra, fragmanın sonunda ünlü şarkıcı Bayhan'ın Seni Anan Benim İçin Doğurmuş şarkısını seslendirmesi izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin ikinci sezon çekimleri tamamlandı ve yeni sezonun çok yakında yayınlanacağı duyuruldu. Ancak, kesin yayın tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde dizinin yayın tarihinin duyurulması bekleniyor.