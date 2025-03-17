Gassal 2. sezon ne zaman? Ahmet Kural ve Hande Soral’lı yeni bölüm tarihi

Yeni sezonda, başrolü üstlenen Ahmet Kural'a Hande Soral eşlik edecek. Ayrıca, ünlü şarkıcı Bayhan da diziye sürpriz bir şekilde dahil olarak müzikal sahnelere renk katacak. İlk sezondan farklı olarak, Bâki'nin geçmişiyle yüzleşmesi ve hayatı sorgulaması bu sezonun en dikkat çeken detaylarından biri olacak.
Fotoğraflar: Youtube
GASSAL 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI
Dizinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı Tabii platformunda yayınlandı. Fragmanda dikkat çeken detaylardan biri, başarılı oyuncu Hande Soral'ın kadroya katılması oldu. Yeni sezonda Gassal rolünü üstlenen Soral, dizinin hikayesine farklı bir soluk getirecek. Bunun yanı sıra, fragmanın sonunda ünlü şarkıcı Bayhan'ın Seni Anan Benim İçin Doğurmuş şarkısını seslendirmesi izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.
GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Dizinin ikinci sezon çekimleri tamamlandı ve yeni sezonun çok yakında yayınlanacağı duyuruldu. Ancak, kesin yayın tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde dizinin yayın tarihinin duyurulması bekleniyor.
GASSAL 2. SEZON KONUSU VE OYUNCU KADROSU
İlk sezonuyla büyük ses getiren Gassal, yalnız ve kimsesiz bir adam olan Bâki'nin hayatını ve öldüğünde kendisini yıkayacak birini ararken yaşadığı olayları konu alıyordu. Yeni sezonda Bâki, geçmişiyle yüzleşecek ve hayatın anlamını yeniden sorgulamaya devam edecek.
Dizinin oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Hande Soral, Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi usta isimler yer alıyor. Ayrıca, Bayhan'ın diziye katılımı da büyük yankı uyandırdı. Önceki sezonda Şahin Kendirci'nin seslendirdiği eserler izleyiciler tarafından beğeniyle karşılanmıştı. Bu sezon ise sevilen eserleri Bayhan seslendirecek.