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SURVİVOR ALL STAR’DA ELEME HEYECANI || 16 Mart 2025 Pazar Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Adaya veda eden isim...

Survivor All Star’da büyük bir mücadele geride kaldı! Eleme düellosunda Asena ve Elif karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen mücadele sonrası adaya veda eden yarışmacı netleşti. Öte yandan takımlar haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşılaştı.

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Giriş Tarihi :16 Mart 2025 , 23:49 Güncelleme Tarihi :16 Mart 2025 , 23:49
SURVİVOR ALL STAR’DA ELEME HEYECANI || 16 Mart 2025 Pazar Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Adaya veda eden isim...

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Survivor All Star'da kritik bir eleme gecesi yaşandı! Elif ve Asena'nın karşı karşıya geldiği düello sonrası bir yarışmacı adaya veda etti. Aynı zamanda haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve kazanan takım avantaj sağladı.

Fotoğraflar: YoutubeFotoğraflar: Youtube

🎯 ELEME DÜELLOSU SONRASI KİM ELENDİ?

Survivor All Star'da haftanın eleme adayı olan Asena ve Elif, adada kalabilmek için mücadele etti.

🏆 İLK DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Ancak kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan ekip açıklandığında haberimize eklenecektir.

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