SURVİVOR ALL STAR’DA ELEME HEYECANI || 16 Mart 2025 Pazar Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Adaya veda eden isim...

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Survivor All Star'da kritik bir eleme gecesi yaşandı! Elif ve Asena'nın karşı karşıya geldiği düello sonrası bir yarışmacı adaya veda etti. Aynı zamanda haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve kazanan takım avantaj sağladı.

Fotoğraflar: Youtube 🎯 ELEME DÜELLOSU SONRASI KİM ELENDİ? Survivor All Star'da haftanın eleme adayı olan Asena ve Elif, adada kalabilmek için mücadele etti.