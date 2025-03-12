Başka Bir Günün yeni bölümünde Nehir’i büyük tehlike bekliyor!

Tutuklanan Serdar'ın ceza almasını engellemek içinse; İshak ve Suzan'ı yakalatma karşılığında Meral ile bir anlaşma yapar. Fakat Nehir, İshak'ın köstebeği Eylem'in burnunun dibinde olduğundan habersizdir. Kurtarmak için uğraştığı Serdar'ın hala ondan büyük bir sır sakladığından da.



HARKETE GEÇİYOR!

Nehir'in gizli yürüttüğünü sandığı bu planına hâkim olan İshak; onu engellemek ve Nehir'deki parayı almak için harekete geçer. Ve Nehir kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Bütün bunlar olurken Deniz de Selin'in ailesinin şüphesini üzerine çekmiş durumdadır.

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