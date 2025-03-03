Türkiye her sene olduğu gibi Sahur’da Nihat Hatipoğlu’nu izledi!

Nihat Hatipoğlu'nun programları Tüm Kişiler kategorisinde 100 program arasında "en çok izlenme payı" alan program oldu. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde yer alan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı Tüm Kişiler kategorisinde %21,56 izlenmeye payına ulaşarak tüm yapımlar arasında günün en yüksek izlenme oranını elde etti. Dün akşam yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı da yine izleyicilerle dolup taştı.

İRANLI KONUK DA VARDI...

İlk soru İranlı izleyici Ayda'dan geldi. "Neden her şeyden önce inşallah diyoruz?" diye sordu. Hatipoğlu, şu yanıtı verdi:

"İnşallah'ın anlamı 'Allah dilerse şahit' demektir. Allah Peygamberimize diyor ki 'Yakın zamanda bir şey yapacak olursan İnşallah de.' Hatta birileri Peygamberimize sorular soruyor o da karşısındaki insanlara 'Yarın cevaplarım' diyor. Ama beklediği vahiy gecikiyor ve on beş gün bekliyor. Sonra yanıtları vereceği ayet geliyor ve o ayette 'Muhammed bir şey dediğinde İnşallah de' diyor. Anlayacağınız Allah dilemeden olmaz, yapamayız.