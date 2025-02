2025 Oscar Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 97. Akademi Ödülleri adayları!

Fernanda Torres (I'm Still Here)

(Takvim Foto Arşiv)

Yardımcı Kadın Oyuncu:

Monica Barbaro (A Complete Unknown)

Ariana Grande (Wicked)

Felicity Jones (The Brutalist)

Isabella Rossellini (Conclave)

Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Teknik Kategorilerde Öne Çıkan Filmler

Kostüm Tasarımı, Prodüksiyon Tasarımı ve Görsel Efekt gibi kategorilerde ise Dune: Part Two, Nosferatu ve Wicked büyük bir rekabet içinde. Özgün müzik dalında Emilia Perez, Wicked ve The Brutalist dikkat çekiyor.

Uluslararası Film ve Animasyon Kategorileri

Bu yıl Uluslararası Film kategorisinde Fransa yapımı Emilia Perez öne çıkarken, Letonya'dan Flow, Danimarka'dan The Girl with the Needle, Brezilya'dan I'm Still Here ve Almanya'dan The Seed of the Sacred Fig yarışıyor.

Animasyon dalında ise Inside Out 2, The Wild Robot ve Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl gibi yapımlar öne çıkıyor.