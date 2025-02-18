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18 Şubat reyting sonuçları nasıl? Total, AB ve ABC1 sıralamasında hangi yapımlar var?

17 - 18 Şubat 2025 tarihlerine ait reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, birbirinden iddialı yapımlar arasında en çok hangi program izlendi ve listenin başına yerleşti? İşte Total, AB ve ABC1 kategorilerinde reyting sonuçları...

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 16:57 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 16:57
18 Şubat reyting sonuçları nasıl? Total, AB ve ABC1 sıralamasında hangi yapımlar var?

İÇİNDEKİLER

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    17 - 18 Şubat 2025 tarihlerine ait reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, birbirinden iddialı yapımlar arasında en çok hangi program izlendi ve listenin başına yerleşti? İşte Total, AB ve ABC1 kategorilerinde reyting sonuçları...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, BELLİ OLDU MU?

    17 Şubat tarihine ait Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki reyting sonuçları netlik kazandı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    17 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI NASIL?

    1. sırada: Uzak Şehir

    2. sırada: Uzak Şehir (Özet)

    3. sırada: Esra Erol'da

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    17 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI NASIL?

    1. sırada: Uzak Şehir

    2. sırada: Kızıl Goncalar

    3. sırada: Uzak Şehir (Özet)

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    18 ŞUBAT 2025 REYTİNG SIRALAMASI BELİ OLDU MU?

    Bugüne ait reyting sıralaması belli olunca haberimizde detaylarıyla yer alacaktır.

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