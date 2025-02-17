Kardelenler’in genç oyuncuları hem karakterlerini anlattı, hem de merak edilenleri paylaştı!

Salih karakterini canlandıran Daniel Balaban, ilk iki bölüme dair aldıkları tepkileri şöyle yorumladı:

Gelen tepkiler çok güzel. Seyircimiz karakterlerin aile içindeki çatışmaların yarattığı enkazdan çıkmaya çalışmalarını, genç karakterlerin birbirleriyle kavgalarını, birbirlerine alışma süreçlerini izleyecek. Onları inanılmaz duygular yaşayacakları sahneler bekliyor. Sette inanılmaz keyif alıyorum.



Pelinsu karakterine hayat veren Ceren Ayruk ise sette yaşadıklarına dair şunları söyledi:

Hayal etsem sette bu kadar keyifli vakit geçirebileceğimi bu kadar da düşünmezdim. Her saniyesinden keyif alıyorum, setim o gün yoksa; olduğu günleri iple çekiyorum diyebilirim. Bu arada hikaye gittikçe daha heyecanlı bir hal alacak, ailemize dahil olan herkese sonsuz sevgi ve teşekkürlerimi iletiyorum.



Bayram Bazarov ise Levent karakteri ile arasındaki bağı şöyle anlattı:

Levent, yani arkadaşlarının ona taktığı isimle Leo, benim için çok özel ve benimsediğim bir karakter. Onun hikayesini, arkadaşlarıyla olan ilişkilerini ve hayatın içindeki duruşunu büyük bir keyifle sahiplendim. İster sahneyle ilgili konuşmalar olsun ister gündelik, kahkahalı ve samimi anlar yaşıyoruz. Usta oyuncularla aynı projede yer almak çok değerli.