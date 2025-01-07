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MÜGE ANLI - SON BÖLÜM İZLE | 17 Ocak 2025 Bugün ATV canlı yayın izle! Zekiye Aydın'ın katili kim?

Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmeleri... Atv gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Atv Müge Anlı canlı yayınında bugünün konuları milyonları yine ekran başına kilitledi. Zekiye Aydın'ın katili kim?

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 10:16 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 11:19
MÜGE ANLI - SON BÖLÜM İZLE | 17 Ocak 2025 Bugün ATV canlı yayın izle! Zekiye Aydın’ın katili kim?

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    Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri...Sabah kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' hafta içi her gün 10.00'da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Atv Müge Anlı canlı yayınını ve son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.


    ATV MÜGE ANLI YENİ BÖLÜM İZLE

    Nezaket Kışı, Nezaket Uyur, Zekiye Aydın ve Makbule Önel'e ne oldu?
    Müge Anlı'nın bir süredir işlediği Nezaket Uyur dosyası çözüme ulaştı. Gizli tanık verdiği ifadede Nezaket'i ayrıldığı eşi Yusuf'un kardeşlerinin tecavüz ederek öldürdüklerini bildiğini söyledi. Gelişmeler herkesin kanını dondururken, ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan eski eş Yusuf'la birlikte 5 kardeşinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Müge Anlı canlı yayında Yusuf'un cinayeti itiraf ettiğini duyurdu.

    Anlı, kızların DNA sonucunu açıkladı. Kızların babası Yusuf Bığrık çıktı.

    Cinayette adı geçen Nihat Öner'in yanından Nezaket Kışı isimli bir daha kaybolduğu ortaya çıktı.

    Nezaket Kışı'nın yengesi canlı yayına geldi. Derya Hanım, "Nezaket Uyur hakkında söylenen tüm iftiralar görümcem Nezaket Kışı hakkında da söylendi. Ben Yusuf'ların Nezaket Kışı'nın akıbetini bildiğini düşünüyorum" dedi.

    Tüm bu iddialar kan dondururken Zekiye Aydın ve Makbule Önel isimli iki kadının daha olduğu bilgisine ulaşıldı.

    Cinayetin kilit ismi olduğu düşünülen Sabri Önel, Zekiye Aydın'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

    Zekiye Aydın'ın yeğeni olan Adil Önel de gözaltına alındı.

    2 çocuğunu ve hamile karısını bırakan Oğuz Çelik, yengesi ile beraber mi kaçtı?

    Üfürükçünün ağına nasıl düştüler?

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