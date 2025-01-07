SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

MÜGE ANLI - SON BÖLÜM İZLE | 8 Ocak 2025 Bugün ATV canlı yayın izle! Nezaket Kışı da cinayete mi kurban gitti?

Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmeleri... Atv gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Atv Müge Anlı canlı yayınında bugünün konuları milyonları yine ekran başına kilitledi. Nezaket Kışı da cinayete mi kurban gitti?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 10:16 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 15:05
MÜGE ANLI - SON BÖLÜM İZLE | 8 Ocak 2025 Bugün ATV canlı yayın izle! Nezaket Kışı da cinayete mi kurban gitti?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı
    Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri...Sabah kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' hafta içi her gün 10.00'da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Atv Müge Anlı canlı yayınını ve son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.


    ATV MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE

    Nezaket Uyur olayında son durum ne? Nezaket Kışı da cinayete mi kurban gitti?
    Müge Anlı'nın bir süredir işlediği Nezaket Uyur dosyasında sona gelindi. Gizli tanık verdiği ifadede Nezaket'i ayrıldığı eşi Yusuf'un kardeşlerinin tecavüz ederek öldürdüklerini bildiğini söyledi. Gelişmeler herkesin kanını dondururken, ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan eski eş Yusuf'la birlikte 5 kardeşinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Müge Anlı bugünkü canlı yayında Yusuf'un cinayeti itiraf ettiğini duyurdu.

    Anlı, kızların DNA sonucunu açıkladı. Kızların babası Yusuf Bığrık çıktı.

    Cinayette adı geçen Nihat Öner'in yanından Nezaket Kışı isimli bir daha kaybolduğu ortaya çıktı.

    Nezaket Kışı'nın yengesi canlı yayına geldi. Derya Hanım, "Nezaket Uyur hakkında söylenen tüm iftiralar görümcem Nezaket Kışı hakkında da söylendi. Ben Yusuf'ların Nezaket Kışı'nın akıbetini bildiğini düşünüyorum" dedi.

    Ahmet Şahin nasıl dolandırıldı?

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN