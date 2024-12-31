MÜGE ANLI - YENİ BÖLÜM İZLE | 2 Ocak 2025 Bugün ATV canlı yayın izle! DNA testinin sonucu ne çıkacak?

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri...Sabah kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' hafta içi her gün 10.00'da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Atv Müge Anlı canlı yayınını ve son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.



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Nezaket Uyur olayında son durum ne? Eski eş cinayeti itiraf etti

Müge Anlı'nın bir süredir işlediği Nezaket Uyur dosyasında sona gelindi. Gizli tanık verdiği ifadede Nezaket'i ayrıldığı eşi Yusuf'un kardeşlerinin tecavüz ederek öldürdüklerini bildiğini söyledi. Gelişmeler herkesin kanını dondururken, ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan eski eş Yusuf'la birlikte 5 kardeşinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Müge Anlı bugünkü canlı yayında Yusuf'un cinayeti itiraf ettiğini duyurdu.

Anlı, kızların DNA sonucunu da açıklayacağını belirtti.

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