17 Aralık 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv YENGEÇ Bugünlerde ona kendinizi ifade etmek için biraz daha çaba göstermeli, hemen kabuğunuza çekilmeyi tercih etmemelisiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv ASLAN Bir problemin direkt olarak size yönelik olup olmadığını iyi araştırmalısınız. Son zamanlarda aşk konusunda verimli bir süreçten geçiyorsunuz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv BAŞAK Bugünlerde çevrenizle olan ilişkilerinizin yeni çevreler doğurması ve beraberinde daha iyi fırsatların ortaya çıkması bugünlerde mümkün.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv TERAZİ Duygusal açıdan partnerinizin sizi tam olarak anlamamış olduğunu hissedebilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizde çevrenizde eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.