Canfeza ikilemde! Bir Gece Masalı yeni bölümüyle nefes kesecek

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Dizinin yeni bölüm konusu şöyle; Mahir'in onu düşürdüğü durumla deliye dönen Selim'in köşke gelirken arabasıyla çarptığı kız, Selim'in bütün dünyasını alt üst eder. Geçmişin travmaları geri dönerken Selim kim olduğunu bilmediği bu kızı evine alır.

KIRGINLIK SÜRÜYOR!

Mahir ve Canfeza arasındaki durumu öğrenen Sare ise Salih'le el ele verip Mahir ve Canfeza'yı barıştırmaya karar verirler. Dörtlünün kamp macerası iki çift için de sürprizli olacaktır. Mahir Canfeza'ya karşı yumuşarken; Canfeza Mahir'e hala kırgındır.

Yüsra Geyik, yeni sezonun büyük ilgiyle izlenen dizisi Bir Gece Masalı'nın yeni bölümünde Ceylan karakteri ile diziye dahil oluyor. Geyik, Mahir'in kuzeni Asaf Bey'in ise torununu canlandıracak.