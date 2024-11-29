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ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 29 KASIM 2024 ATV

Fatih nerede? İçtiği meyve suyunu bile hatırlıyor! Neden sürekli "Unutkanım, hatırlamıyorum" diyor? Kaynanamdan dayak yiyorum! “Şiddetinden bıktım” dediği kaynanası Hatice stüdyoda olacak! Annem benden 55 bin TL istedi! Müzeyyen’in kızı yıldız stüdyoda olacak! Yıllar sonra annemi buldum altınlarımdan oldum! Kardelen’in isyanı! Bataklıktaki oğlumu kurtarın! Zeycan’ın feryadı! Hepsi ve daha fazlası ATV ekranlarında Esra Erol'da programında...

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 16:01 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 16:51
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 29 KASIM 2024 ATV

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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.00'da atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

(Kaynak: Esra Erol'da)(Kaynak: Esra Erol'da)

Fatih nerede? İçtiği meyve suyunu bile hatırlıyor! Neden sürekli "Unutkanım, hatırlamıyorum" diyor?

(Kaynak: Esra Erol'da)(Kaynak: Esra Erol'da)

Kaynanamdan dayak yiyorum! "Şiddetinden bıktım" dediği kaynanası Hatice stüdyoda olacak!

(Kaynak: Esra Erol'da)(Kaynak: Esra Erol'da)

Annem benden 55 bin TL istedi! Müzeyyen'in kızı yıldız stüdyoda olacak!

(Kaynak: Esra Erol'da)(Kaynak: Esra Erol'da)

Yıllar sonra annemi buldum altınlarımdan oldum! Kardelen'in isyanı!

(Kaynak: Esra Erol'da)(Kaynak: Esra Erol'da)

Bataklıktaki oğlumu kurtarın! Zeycan'ın feryadı!

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