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ATV ekranlarının yeni dizisi Zembilli bomba gibi geliyor!

Yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği "Zembili"nin okuma provası önceki gün gerçekleşti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Kasım 2024
ATV ekranlarının yeni dizisi Zembilli bomba gibi geliyor!

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Yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği "Zembili"nin okuma provası önceki gün gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde sete çıkmaya hazırlanan dizinin kadrosunda; Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Burak Can Doğan ve Melis Özçimen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.

ETKİLEYİCİ HİKAYE
Proje tasarımı Cemil Yavuz, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait olan "Zembilli"de, yönetmen koltuğuna Ufuk Hakan Eren oturuyor. Zembilli, Toros Dağları'nın eteklerinde bir Yörük kasabasındaki insanların acı, tatlı ve sürükleyici hikâyesini konu alıyor. Güçlü ve sıcak anlatımıyla Zembilli, Anadolu'nun kalbindeki bir kasabanın, aslında ne kadar derin ve dokunaklı hikâyeler barındırdığını gözler önüne serecek.

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