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Bir Gece Masalı yeni bölümüyle ekranlara geliyor!

atv ekranlarında yayınlanan “Bir Gece Masalı” yine ekrana kilitleyecek. Kritik kararların verildiği bu bölümde Canfeza ve Mahir her şeyin başladığı Denizli’ye gidecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Kasım 2024
Bir Gece Masalı yeni bölümüyle ekranlara geliyor!

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Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Fenomen dizinin yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Mahir'in aniden Ankara'ya yaptığı yolculuk herkesi şaşırtır. Bir yanda kendisini sevmediğini düşündüğü ama bir türlü vazgeçemediği Canfeza. Bir yanda babasına verdiği söz. İşini geri alan Komiser Mahir Ankara dönüşünde bir karar verir. Canfeza'yı Selim'in yanından alarak her şeyin başladığı yere, Denizli'ye gider. Şimdi karar verme sırası Canfeza'dadır. Ya orada verilen tüm sözler tutulacak ya da yolları sonsuza kadar ayrılacaktır.

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