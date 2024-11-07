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ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masal'ı izleyicileri ekrana kilitledi

Geçtiğimiz akşam atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan, "Bir Gece Masalı" önceki akşamın en çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024
ATV’nin sevilen dizisi Bir Gece Masal’ı izleyicileri ekrana kilitledi

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Geçtiğimiz akşam atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan, "Bir Gece Masalı" önceki akşamın en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan onuncu bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı.

Dizide kısaca şunlar yaşandı; Canfeza, nikah masasından verdiği sözü tutarak kalktı. Vurulan Mahir bir de bu olay üzerine kendinden geçip yere yığıldı. Kürşat, Canfeza'yı ve Ezra Nine'yi Alarak Selim'in evine götürdü. Sıla ise babasının ölümüne dayanamadı ve bebeğini kaybetti. Mahir, hastanede yaşam savaşı verirken Canfeza ise Selim'in insafına kaldı.

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