ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE- 4 KASIM 2024 ATV | 6 yaşında top oynarken kayboldu! Yıllardır aradığı biyolojik ailesine kavuşabilecek mi?

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

(Kaynak: Esra Erol'da)

Yayından sonra Rabia'ya Fatih ile ilgili gelen şok ihbar!

(Kaynak: Esra Erol'da)

Hasan Rabia'ya neden öfkeli? Fatih, o gece o evde neler yaşadı?

(Kaynak: Esra Erol'da)

Sibel ve İlhan neden kaçıyor? Oğullar Fatih, yasak aşk kurbanı mı oldu?

(Kaynak: Esra Erol'da)

6 yaşında top oynarken kayboldu! Yıllardır aradığı biyolojik ailesine kavuşabilecek mi?

(Kaynak: Esra Erol'da)

Hüdai, Ayşenur'u affedecek mi? Barışacaklar mı? Boşanacaklar mı?