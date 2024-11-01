MÜGE ANLI - YENİ BÖLÜM İZLE | 1 Kasım 2024 Bugün ATV canlı yayın izle! Şengül’ü annesi para karşılığında mı sattı?

ATV MÜGE ANLI YENİ BÖLÜM İZLE
ALİCAN NEREYE KAYBOLDU?
Antalya'da 3 arkadaşıyla sahildeki ormanlık alana gittikten sonra kendisinden haber alınamayan demir ustası Ali Can Demirci'nin sahile gömüldüğü iddia edildi.
ŞENGÜL BAKIRTAŞ NEREYE KAYBOLDU?
Şenol Bey'in iddiasına göre; eski eşi 2005 yılında kızını alarak başka kişiye kaçtı. Şenol Bey, "Eşim avcılara ablasına gitmek için benden izin aldı. Akşam eşimi arayıp ulaşamayınca anladım ki, kızımı da alıp kaçmış. 2 yıl sonra eşim beni aradı ben kaçmadım kaçırıldım dedi. 'Kayınpederim 'kızım torunumu para karşılığında evlatlık verdi' dedi. " şeklinde yaşadıklarını anlattı. Şenol Bey'in tek isteği 19 yıldır aradığı kızı Şengül'ün akıbetini öğrenmek.