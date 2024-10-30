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ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE- 30 EKİM 2024 ATV | 4 çocuğunu bıraktı! Özgür eşi Meryem ile stüdyoda karşı karşıya!

4 Çocuğunu bıraktı kayıplara karıştı. 13 yaşındaki kızı günlerdir alıkoyuyor! Kayıp Asmin ile ilgili son dakika gelişmesi! Her şey sil baştan! Rabia’nın söylediği büyük yalan ne? Esra çocuğuna kavuşabilecek mi? Hacer çocuğu verecek mi? İtirafla gelen cinayet! Eski aşıklar Sibel ve İlhan yüzünden mi Fatih öldü? Hepsi ve daha fazlası ATV ekranlarında Esra Erol'da programında...

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 16:35 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 05:52
ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE- 30 EKİM 2024 ATV | 4 çocuğunu bıraktı! Özgür eşi Meryem ile stüdyoda karşı karşıya!

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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE

(Kaynak: Esra Erol'da)(Kaynak: Esra Erol'da)

4 Çocuğunu bıraktı. Kayıplara karıştı.

(Kaynak: Esra Erol'da)(Kaynak: Esra Erol'da)

13 yaşındaki kızı günlerdir alıkoyuyor! Kayıp Asmin ile ilgili son dakika gelişmesi

(Kaynak: Esra Erol'da)(Kaynak: Esra Erol'da)

Her şey sil baştan! Rabia'nın söylediği büyük yalan ne?

(Kaynak: Esra Erol'da)(Kaynak: Esra Erol'da)

Esra çocuğuna kavuşabilecek mi? Hacer çocuğu verecek mi?

(Kaynak: Esra Erol'da)(Kaynak: Esra Erol'da)

İtirafla gelen cinayet! Eski aşıklar Sibel ve İlhan yüzünden mi Fatih öldü?

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