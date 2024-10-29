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29 Ekim bu akşam diziler yayınlanacak mı 2024? Bugün TV'de ne var? Müge Anlı, Esra Erol'da, Bahar...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor. İzleyiciler özellikle dizilerin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, bu akşam diziler var mı? 29 Ekim TV yayın akışı nasıl? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 07:16 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 07:17
29 Ekim bu akşam diziler yayınlanacak mı 2024? Bugün TV’de ne var? Müge Anlı, Esra Erol’da, Bahar...

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İzleyiciler Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dizilerin yeni bölümünün olup olmayacağını merak ediyor. İşte 29 Ekim Salı Kanal D, ATV, Show TV, Star, TRT1 yayın akışı...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SHOW TV YAYIN AKIŞI 29 EKİM 2024 SALI

08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Kalpazan
02:30 Deha
05:00 Bahar

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ATV 29 EKİM YAYIN AKIŞI 2024

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Bir Gece Masalı (2.Bölüm)

16:00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Bir Gece Masalı

00: 20 Kuruluş Osman

03: 00 Ateş Kuşları

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KANAL D YAYIN AKIŞI 29 EKİM 2024

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Ayla

22:45 Dersimiz: Atatürk

00:45 Ayla

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

STAR TV YAYIN AKIŞI 29 EKİM 2024

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Deliha

22:15 Deliha

00:30 Güzel Köylü

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TRT 1 29 EKİM YAYIN AKIŞI 2024

09:00 Kod Adı Kırlangıç

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

11:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın (Canlı)

11:20 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

13:15 Oyunbozan

13:45 İstiklal Yolu ''Büyük Taarruz''

14:35 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel (Canlı)

15:55 Seksenler

17:30 Lingo Türkiye

18:45 Ana Haber (Canlı)

19:25 İddiaların Aksine

19:30 Oyunbozan

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

23:45 Teşkilat

02:40 Oyunbozan

03:10 Oyunbozan

03:40 Mehmed: Fetihler Sultanı

05:45 Kapanış

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