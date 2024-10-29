29 Ekim bu akşam diziler yayınlanacak mı 2024? Bugün TV’de ne var? Müge Anlı, Esra Erol’da, Bahar...

İzleyiciler Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dizilerin yeni bölümünün olup olmayacağını merak ediyor. İşte 29 Ekim Salı Kanal D, ATV, Show TV, Star, TRT1 yayın akışı...
İzleyiciler Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dizilerin yeni bölümünün olup olmayacağını merak ediyor. İşte 29 Ekim Salı Kanal D, ATV, Show TV, Star, TRT1 yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI 29 EKİM 2024 SALI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Kalpazan
02:30 Deha
05:00 Bahar
ATV 29 EKİM YAYIN AKIŞI 2024
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Bir Gece Masalı (2.Bölüm)
16:00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Bir Gece Masalı
00: 20 Kuruluş Osman
03: 00 Ateş Kuşları
KANAL D YAYIN AKIŞI 29 EKİM 2024
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Ayla
22:45 Dersimiz: Atatürk
00:45 Ayla
STAR TV YAYIN AKIŞI 29 EKİM 2024
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Deliha
22:15 Deliha
00:30 Güzel Köylü
TRT 1 29 EKİM YAYIN AKIŞI 2024
09:00 Kod Adı Kırlangıç
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
11:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın (Canlı)
11:20 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
13:15 Oyunbozan
13:45 İstiklal Yolu ''Büyük Taarruz''
14:35 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel (Canlı)
15:55 Seksenler
17:30 Lingo Türkiye
18:45 Ana Haber (Canlı)
19:25 İddiaların Aksine
19:30 Oyunbozan
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
23:45 Teşkilat
02:40 Oyunbozan
03:10 Oyunbozan
03:40 Mehmed: Fetihler Sultanı
05:45 Kapanış