28 Ekim Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takım kaptanları açıklandı! Profiterol yarışı nefes kesti

MasterChef Türkiye'nin yeni haftasında heyecan dolu bir kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar, şeflerin 'Profiterol' yapma görevini yerine getirerek haftanın mavi takım kaptanı olmak için ter döktü. Somer, Mehmet ve Danilo Şef'in değerlendirmeleri sonucu haftanın kaptanlık oyununu kazanan isim açıklandı. Mavi takım kaptanı olmayı başaran yarışmacı, bu hafta liderlik görevini üstlenerek kırmızı takım kaptanını belirledi. İşte MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı ve yeni haftanın takımları...