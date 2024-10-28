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28 Ekim Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takım kaptanları açıklandı! Profiterol yarışı nefes kesti

MasterChef Türkiye'de haftanın yeni kaptanları belli oldu! Yarışmacılar, şeflerin verdiği 'Profiterol' görevini en iyi şekilde tamamlayarak kaptanlık koltuğuna oturmak için kıyasıya yarıştılar. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in dikkatli değerlendirmeleri sonucunda haftanın mavi takım kaptanı belli oldu. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı, performansıyla tüm rakiplerini geride bıraktı ve bu hafta takımlarını yönetme sorumluluğunu üstlenecek. Mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanını da belirleme şansına sahip oldu. İşte MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlık oyununu kazanan isim ve takımlar...

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 23:02 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 23:02
28 Ekim Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takım kaptanları açıklandı! Profiterol yarışı nefes kesti

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MasterChef Türkiye'nin yeni haftasında heyecan dolu bir kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar, şeflerin 'Profiterol' yapma görevini yerine getirerek haftanın mavi takım kaptanı olmak için ter döktü. Somer, Mehmet ve Danilo Şef'in değerlendirmeleri sonucu haftanın kaptanlık oyununu kazanan isim açıklandı. Mavi takım kaptanı olmayı başaran yarışmacı, bu hafta liderlik görevini üstlenerek kırmızı takım kaptanını belirledi. İşte MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı ve yeni haftanın takımları...

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak. Mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.

Fotoğraflar: YoutubeFotoğraflar: Youtube

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.



MASTERCHEF KİM ELENDİ 27 EKİM?

MasterChef'te elenen son isim Hakan oldu.

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