Mehmet Şef’ten İki Yıl Sonra İlk Kaşık: Masterchef 2024’te Ezgi Damga Vurdu

Masterchef 2024'te Mehmet Şef, uzun bir aradan sonra ilk kez bir yarışmacıya kaşık fırlattı. Ezgi, şeflerin büyük beğenisini kazanarak, Somer Şef'in Flying Noodle tarifini özgün şekilde yorumladığı tabakla ilk kaşığı alan isim oldu. Gecenin sonunda ikinci tura Kerem, Semih, Alper ve Hakan kalmayı başardı.
Fotoğraflar: Youtube
Gazi Paşa Narının Yaratıcılığına Vurgu
Eleme gecesinde yarışmacılardan, kendilerine verilen özel Gazi Paşa narıyla yaratıcı tabaklar çıkarmaları istendi. Mehmet Şef, bu narın coğrafi işaretli olduğunu ve çekirdeklerinin yumuşak yapısıyla diğer nar türlerinden ayrıldığını belirterek şunları söyledi:
"Bu nar 2002'de tescil başvurusu yapılmış ve 2023'te coğrafi işaret almış. Gazi Paşa'da yetişen bu narın ayırt edici özelliği çekirdeklerinin yumuşak olmasıdır. Hem rengi hem de yapısıyla sofralık olarak sık tercih edilir."
Ezgi'nin Başarılı Tabak Yorumu
Yarışmada en çok beğenilen tabak Ezgi'nin oldu ve Mehmet Şef, iki yıl aradan sonra kaşık atarak bu başarıyı ödüllendirdi. Ezgi, kaşığı kazanmanın ardından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:
"Çok gururluyum ve mutluyum. Stres altında ortaya koyduğum bu tabakla kendime olan güvenimi artırdım. Bugün çok kez sinyal verdim ama böylesine güçlü bir tabak çıkarmak beni ayrıca motive etti. Şeflerimizden aldığım olumlu yorumlar ve 2024'ün ilk kaşığını kazanmış olmak benim için tarifsiz bir mutluluk."
Ezgi'nin Özel Tabağı: Flying Noodle Yorumu
Ezgi, tabak sunumunda Somer Şef'in ünlü Flying Noodle'ını yorumladığını belirtti:
"Hamuruna hem nar çektirmesi hem de biraz mürekkep ekleyerek farklı bir renk verdim. Tabakta kuş yuvası görünümüne ulaşmaya çalıştım ve ortasına bir bıldırcın ekledim. Bıldırcının but ve kanat kısımlarında kemik bırakarak tutup yemesi kolay olsun istedim."