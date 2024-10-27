Mehmet Şef’ten İki Yıl Sonra İlk Kaşık: Masterchef 2024’te Ezgi Damga Vurdu

Masterchef 2024 'te Mehmet Şef , uzun bir aradan sonra ilk kez bir yarışmacıya kaşık fırlattı. Ezgi, şeflerin büyük beğenisini kazanarak, Somer Şef'in Flying Noodle tarifini özgün şekilde yorumladığı tabakla ilk kaşığı alan isim oldu. Gecenin sonunda ikinci tura Kerem, Semih, Alper ve Hakan kalmayı başardı.

Fotoğraflar: Youtube

Gazi Paşa Narının Yaratıcılığına Vurgu

Eleme gecesinde yarışmacılardan, kendilerine verilen özel Gazi Paşa narıyla yaratıcı tabaklar çıkarmaları istendi. Mehmet Şef, bu narın coğrafi işaretli olduğunu ve çekirdeklerinin yumuşak yapısıyla diğer nar türlerinden ayrıldığını belirterek şunları söyledi:

"Bu nar 2002'de tescil başvurusu yapılmış ve 2023'te coğrafi işaret almış. Gazi Paşa'da yetişen bu narın ayırt edici özelliği çekirdeklerinin yumuşak olmasıdır. Hem rengi hem de yapısıyla sofralık olarak sık tercih edilir."