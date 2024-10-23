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ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 23 EKİM 2024 ATV

Arif, eski karısı Ayşe’ye mi kaçtı? Sibel’in kocasından şok iddia! Sibel ve kocası Adem stüdyoda karşı karşıya! Fatih’in kaybında 105. gün! Fatih’in babasının ağlamasının sebebi! Hepsi ve daha fazlası ATV ekranlarında Esra Erol'da programında...

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 16:18 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 16:18
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 23 EKİM 2024 ATV

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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

(KAYNAK: Esra Erol'da)(KAYNAK: Esra Erol'da)

"Kocam altınları alıp kaçtı!" Arif, eski karısı Ayşe'ye mi kaçtı?

(KAYNAK: Esra Erol'da)(KAYNAK: Esra Erol'da)

Sibel'in kocasından şok iddia! Sibel ve kocası Adem stüdyoda karşı karşıya!

(KAYNAK: Esra Erol'da)(KAYNAK: Esra Erol'da)

Fatih'in kaybında 105. gün! Fatih'in babasının ağlamasının sebebi!

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