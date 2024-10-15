Zuhal Topal Gülcan Çiçek kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de "Basitsiniz zaten" tartışması! Gülizar çok kızdı

Zuhal Topal 'la Yemekteyiz programının yeni haftasında dikkat çeken isimlerden biri de Gülcan Çiçek. 41 yaşındaki yarışmacı, Sivaslı ve üç çocuk annesi.

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ZUHAL TOPAL GÜLCAN ÇİÇEK KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni haftasında Salı günü yarışmacısı olarak yer alan Gülcan Çiçek, izleyiciler tarafından merak ediliyor. 41 yaşında olan Gülcan Çiçek, aslen Sivaslı ve 3 çocuk annesi. Ailesiyle vakit geçirmeyi çok seven Çiçek, misafir ağırlamaya da oldukça düşkün. Yemek konusunda özellikle sebze yemekleri ve sunumlarıyla öne çıkan yarışmacı, haftanın iddialı isimleri arasında yer alıyor. Misafirperverliği ve yemeklerine olan güveni ile dikkat çeken Gülcan Çiçek, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de en yüksek puanı almak için kıyasıya mücadele veriyor.