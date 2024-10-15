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ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 15 EKİM 2024 ATV | Esra Erol’u tehdit eden sözde mürit ile ilgili son dakika gelişmesi!

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 16:13 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 16:13
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 15 EKİM 2024 ATV | Esra Erol’u tehdit eden sözde mürit ile ilgili son dakika gelişmesi!

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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

(KAYNAK: ATV)(KAYNAK: ATV)

Kan donduran olay! 15 yaşındaki kızını 50 yaşındaki patronu istismar etti!

(KAYNAK: ATV)(KAYNAK: ATV)

"Murat'a minnet borcum var!" Erkan'ın kasap karısı evrim stüdyoda olacak!

ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 15 EKİM 2024 ATV | Esra Erol’u tehdit eden sözde mürit ile ilgili son dakika gelişmesi!

(KAYNAK: ATV)(KAYNAK: ATV)

Fatih'in kaybında ailesi hedef mi şaşırtıyor?

(KAYNAK: ATV)(KAYNAK: ATV)

34 yaş küçük Sema ile evlendi hayatı kabusa döndü!

(KAYNAK: ATV)(KAYNAK: ATV)

Esra Erol, hiçbir tehdide boyun eğmedi! Esra Erol'u tehdit eden sözde mürit ile ilgili son dakika gelişmesi!

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