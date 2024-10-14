ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 14 EKİM 2024 ATV | Kasap karısı kendisi gibi kasap aşkına kaçtı!

ATV'de yayınlanan Esra Erol 'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.

Esra Erol'da bugün yaşananlar. (INSTAGRAM/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

Kararları ne olacak? Barışacaklar mı? Boşanacaklar mı?