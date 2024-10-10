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ESRA EROL CANL YAYIN İZLE- 10 EKİM 2024 ATV

Küçük yaşta anne baba oldular! Gülcan, Ferdi’ye çocuğunu gösterecek mi? 16 yaşında baba oldu! Çocuğunun annesi Gülcan stüdyoda! Şiddet, tehdit, taciz! Pınar’ın saplantılı aşığı haluk stüdyoda olacak! Fatih’in babası neden aramıyor? Günerlerdir her yerde aranan Fatih’e ne oldu? O evde başına bir şey mi geldi? Türkiye gündemine oturacak büyük skandal! 12 yaşındaki erkek çocuğuna kadın kıyafetini kim giydiriyor? Hepsi ve daha fazlası ATV ekranlarında Esra Erol'da programında...

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 15:48 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 15:48
ESRA EROL CANL YAYIN İZLE- 10 EKİM 2024 ATV

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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Küçük yaşta anne baba oldular! Gülcan, Ferdi'ye çocuğunu gösterecek mi? 16 yaşında baba oldu! Çocuğunun annesi Gülcan stüdyoda!

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Şiddet, tehdit, taciz! Pınar'ın saplantılı aşığı Haluk stüdyoda olacak!

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Fatih'in babası neden aramıyor? Günerlerdir her yerde aranan Fatih'e ne oldu? O evde başına bir şey mi geldi?

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Türkiye gündemine oturacak büyük skandal! 12 yaşındaki erkek çocuğuna kadın kıyafetini kim giydiriyor?

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