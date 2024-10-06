Masterchef’te ortalık karıştı! Mehmet Şef’ten şok karar: İki isim diskalifiye mi olacak?

MasterChef Türkiye 'nin eleme gecesi olaylı anlara sahne oldu. Mehmet Şef, yaşanan skandalı fark edince yarışmayı anında durdurdu. Potadaki yarışmacılar arasında kural ihlali olduğu iddiası stüdyodaki gerilimi artırırken, şefler yarışmacılara sert tepki gösterdi. Mehmet Şef'in "Şoktayım, hepinizi dışarı alalım" sözleri, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Yarışmacıların diskalifiye edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu.

MasterChef Türkiye 'nin bu sezonki eleme gecesinde yaşanan gerilim, izleyenleri şoke etti. Her hafta olduğu gibi bu hafta da potaya giren yarışmacılar eleme stresiyle mücadele ederken, fragmanda ortaya çıkan olaylar dikkatleri üzerine çekti . Yarışma kurallarını ihlal ettiği iddia edilen bazı yarışmacılar, şeflerin de tepkisini topladı. Bu olaylar, yarışmacıların diskalifiye edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi

🚫 Mehmet Şef Yarışmayı Durdurdu 🚫

5 Ekim Cumartesi akşamı gerçekleşen eleme gecesinde, potaya giren Muratcan, Nevzat, Semih, Eda, Şirin, Alper ve Ayşe elenmemek için hünerlerini sergiledi. Bu kez yarışmacılardan istenen görev, Bodrum mandalinasını kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamaktı. Ancak gece boyunca yaşanan gerilim, Mehmet Şef'in yarışmayı durdurmasına neden oldu.

Fragmanda ortaya çıkan görüntülerde, Eda'nın tatlısı için balkonda olan Nigar ve Ezgi'nin tartışmalı bir şekilde ona yardım etmeye çalıştığı görüldü. Bu görüntüler, yarışmanın kurallarına aykırı hareketler yapıldığı iddialarını güçlendirdi. Mehmet Şef bu durumu fark ettiğinde, yarışmayı durdurarak yarışmacılara tepki gösterdi . Cebinde bir kağıt bulunan Ezgi, şeflerin dikkatini çekti. Mehmet Şef, Ezgi'ye bu durumu sorduğunda, yarışmacı, "Şirin'in verdiği bir şey" yanıtını verdi. Bu itiraf, stüdyodaki gerilimi daha da artırdı.