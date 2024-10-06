SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Masterchef’te ortalık karıştı! Mehmet Şef’ten şok karar: İki isim diskalifiye mi olacak?

MasterChef Türkiye’nin eleme gecesinde yaşanan gerilim, izleyicileri şoke etti! Potadaki yarışmacılar elenmemek için kıyasıya mücadele ederken, fragmanda ortaya çıkan olaylar stüdyodaki tansiyonu yükseltti. Mehmet Şef’in yarışmayı durdurduğu anlar ve bazı yarışmacıların kuralları ihlal ettiği iddiası, programda büyük bir krize yol açtı. Diskalifiye ihtimaliyle yüz yüze gelen yarışmacıların durumu merakla bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 23:06 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 23:06
Masterchef’te ortalık karıştı! Mehmet Şef’ten şok karar: İki isim diskalifiye mi olacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

MasterChef Türkiye'nin eleme gecesi olaylı anlara sahne oldu. Mehmet Şef, yaşanan skandalı fark edince yarışmayı anında durdurdu. Potadaki yarışmacılar arasında kural ihlali olduğu iddiası stüdyodaki gerilimi artırırken, şefler yarışmacılara sert tepki gösterdi. Mehmet Şef'in "Şoktayım, hepinizi dışarı alalım" sözleri, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Yarışmacıların diskalifiye edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu.

Fotoğraflar: YoutubeFotoğraflar: Youtube

🔥 MasterChef Eleme Gecesinde Olaylı Anlar! Diskalifiye Şoku Gündeme Oturdu

MasterChef Türkiye'nin bu sezonki eleme gecesinde yaşanan gerilim, izleyenleri şoke etti. Her hafta olduğu gibi bu hafta da potaya giren yarışmacılar eleme stresiyle mücadele ederken, fragmanda ortaya çıkan olaylar dikkatleri üzerine çekti . Yarışma kurallarını ihlal ettiği iddia edilen bazı yarışmacılar, şeflerin de tepkisini topladı. Bu olaylar, yarışmacıların diskalifiye edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi

🚫 Mehmet Şef Yarışmayı Durdurdu 🚫

5 Ekim Cumartesi akşamı gerçekleşen eleme gecesinde, potaya giren Muratcan, Nevzat, Semih, Eda, Şirin, Alper ve Ayşe elenmemek için hünerlerini sergiledi. Bu kez yarışmacılardan istenen görev, Bodrum mandalinasını kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamaktı. Ancak gece boyunca yaşanan gerilim, Mehmet Şef'in yarışmayı durdurmasına neden oldu.

Fragmanda ortaya çıkan görüntülerde, Eda'nın tatlısı için balkonda olan Nigar ve Ezgi'nin tartışmalı bir şekilde ona yardım etmeye çalıştığı görüldü. Bu görüntüler, yarışmanın kurallarına aykırı hareketler yapıldığı iddialarını güçlendirdi. Mehmet Şef bu durumu fark ettiğinde, yarışmayı durdurarak yarışmacılara tepki gösterdi . Cebinde bir kağıt bulunan Ezgi, şeflerin dikkatini çekti. Mehmet Şef, Ezgi'ye bu durumu sorduğunda, yarışmacı, "Şirin'in verdiği bir şey" yanıtını verdi. Bu itiraf, stüdyodaki gerilimi daha da artırdı.

⚠️ "Burası Eleme Yeri!" ⚠️

Mehmet Şef, duruma oldukça sinirlenerek, "Burası eleme yeri!" diyerek yarışmacılara tepki gösterdi. Somer Şef ise bu durumun haksız rekabet yarattığını ifade ederek Ezgi'ye karşı net bir tavır sergiledi. Ezgi ise kendini savunmaya çalışarak, "Öyle diyorsanız..." diyerek durumu yumuşatmak istese de şefler oldukça kararlıydı.

💥 Kaan ve Onur'dan Sert Tepki 💥

Yarışma sırasında, alışveriş listesi ve tarifler gibi konularda yardım alındığı iddiaları yarışmacılar arasında da tansiyonu yükseltti. Kaan ve Onur, bu duruma tepki gösterdi ve Kaan, yaşananlar karşısında sinirlenerek, "Ben çok sinirlendim, elim ayağım titriyor!" diyerek duygularını dile getirdi. Bu tepki, yarışmacılar arasında gerilimin daha da artmasına sebep oldu.

❓ Yarışmacılar Diskalifiye Mi Olacak? ❓

Olayların ardından fragmanda, Mehmet Şef'in tüm yarışmacıları dışarı çıkardığı ve yarışmayı durdurduğu anlar izleyicileri şoke etti. Mehmet Şef'in, "Şoktayım, hepinizi dışarı alalım" sözleri, yarışmanın kurallarını ihlal eden yarışmacıların diskalifiye edilip edilmeyeceği konusunda merak uyandırdı. Özellikle Ezgi ve Şirin'in yarışmadan elenip elenmeyeceği, sosyal medyada gündem konusu oldu.Yaşanan olayların ardından gözler, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın vereceği karara çevrildi. Şeflerin bu tür bir durum karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği ve yarışmacılara nasıl bir ceza vereceği merak konusu. Özellikle sosyal medya kullanıcıları, şeflerin bu konudaki açıklamalarını bekliyor.

Sadakatsizin Alisi Alp Akar son haliyle şaşırttı! Cansu Dere ve Caner Cindorukun oğlunu oynuyordu...Sadakatsizin Alisi Alp Akar son haliyle şaşırttı! Cansu Dere ve Caner Cindorukun oğlunu oynuyordu...
Sadakatsiz'in Ali'si Alp Akar son haliyle şaşırttı! Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un oğlunu oynuyordu...
Kuruluş Osmanda dizi aşkı gerçek oldu! Faruk Aran ve Belgin Şimşek meğer 1 yıldır berabermiş...Kuruluş Osmanda dizi aşkı gerçek oldu! Faruk Aran ve Belgin Şimşek meğer 1 yıldır berabermiş...
Kuruluş Osman'da dizi aşkı gerçek oldu! Faruk Aran ve Belgin Şimşek meğer 1 yıldır berabermiş...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | İsrail’den yeni açıklama! Hedef Beyrut! İran’ın planı hazır
Türkiye’den Bosna Hersek’e yardım eli! Başkan Erdoğan: Yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz
’Risk alıyorum’ dedi ve Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soruyu cevapladı! İşte Ramazan Çulha’nın cevabı
Filistin’e destek İsrail’e lanet! Soykırımın yıl dönümünde Türkiye ayakta! Üsküdar’da miting tüm illerde yürüyüş
Aslan kendine geldi! Galatasaray Süper Lig’de Alanyaspor’u 1-0 yendi
Kartal’a soğuk duş! Beşiktaş Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı
Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner’in son görüntüsü ortaya çıktı
Kim bu şeytanın çocuğu @brock_lesnar666? Tiktok’ta cani katil Semih Çelik’e övgüler: Satanistlerden açık açık Devamı gelecek tehdidi
Sarıyer Börekçisi’nde kıyma yerine bakın ne yiyorsunuz! Taklit ve tağşiş yapan firmalar ifşa oldu! Bakanlık tek tek açıkladı
İzmir’de 2 kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği olayda yeni bilirkişi raporu
Fatih’te iki kadını öldüren Semih Çelik’in babası caniyi anlattı | TAKVİM kahreden bilgiye ulaştı: Kızlarını korumak için okulu değiştirdiler
Sözde oyuncu ve yönetmen Taha Ulukaya’yı Filistin hazımsızlığı tuttu! Tepki çeken sözler: Çöl fareleri için yürüyorsunuz
Arz-ı Mev’ud bekçisi PKK! Elebaşları İsrail’in sözcülüğüne soyundu: Savaş Türkiye’ye sıçrayabilir | Kandil’de Ankara - Şam korkusu
HAVA DURUMU | İstanbul’a 2 saatlik uyarı! Yağış geliyor! Yarın hava nasıl olacak? | 6 Ekim 2024 hava durumu
10. yılında 6-7 Ekim ihanetinin şifreleri! Selahattin Demirtaş gün yüzü görmeyecek... Yasin Börü’ye kıyan ’süresiz direniş’ çağrısı
SON DAKİKA