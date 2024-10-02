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ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE – 2 EKİM 2024 ATV

Betül’ün yaşadığı büyük şok! Aylar sonra Veysel’in eşyalarını gördü! Betül’ün isyanı! Özge neden kaçıyor? Özge’nin olay yaratacak o görüntüleri! İnanamayacaksınız! Birbirini suçlayan iki aile stüdyoda karşı karşıya! Kızları Güneş nerede? Birgül canlı yayında! İlişkiyi inkar eden ismet kimden korkuyor? Ökkeş’in isyanı! İhanet eden karısı şantaj çetesine düştü! Yayın sonrası, Esma ve Emin’in yaşadığı büyük şok! Hepsi ve daha fazlası ATV ekranlarında Esra Erol'da programında...

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 16:07 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 16:20
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE – 2 EKİM 2024 ATV

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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

Betül'ün yaşadığı büyük şok! Aylar sonra Veysel'in eşyalarını gördü! Betül'ün isyanı!

Özge neden kaçıyor? Özge'nin olay yaratacak o görüntüleri! İnanamayacaksınız!

Birbirini suçlayan iki aile stüdyoda karşı karşıya! Kızları Güneş nerede?

Birgül canlı yayında! İlişkiyi inkar eden ismet kimden korkuyor?

Ökkeş'in isyanı! İhanet eden karısı şantaj çetesine düştü!

Yayın sonrası, Esma ve Emin'in yaşadığı büyük şok!

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