MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE | 26 Eylül 2024 Bugün ATV canlı yayın izle

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri...Sabah kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' hafta içi her gün 10.00'da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Atv Müge Anlı canlı yayınını ve son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

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Cengiz Karademir'in katilini bulmak için Müge Anlı'ya başvuran çocuklardan en küçüğü Naime dün babasını annesinin sevgilisinin öldürdüğünü itiraf etti.



Soruşturma kapsamında itirafı yapan Karademir'in kızı Naime Karademir ve kardeşleri canlı yayında ekipler tarafından gözaltına alındı.