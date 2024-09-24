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ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE – 24 EYLÜL 2024 ATV

Veysel’in ölüme gönderildiği gizemli evin sırrı ne? Veysel’in son dakikalarına şahit olan kişiler kim? “Kocamı aldattım” dedi! Kocası ve sevgilisi stüdyoda! “Boşandığım Ercan çocuklarımı göstermiyor!” Hepsi ve daha fazlası ATV ekranlarında Esra Erol'da programında...

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 16:14 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 16:14
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE – 24 EYLÜL 2024 ATV

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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

Veysel'in ölüme gönderildiği gizemli evin sırrı ne?

"Kocamı aldattım" dedi! Kocası ve sevgilisi stüdyoda!

Veysel'in son dakikalarına şahit olan kişiler kim?

"Boşandığım Ercan çocuklarımı göstermiyor!"

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