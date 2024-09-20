Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri...Sabah kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' hafta içi her gün 10.00'da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Atv Müge Anlı canlı yayınını ve son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

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TUTUKLANDI

Kaybolduğunda 50 yaşında olan 4 çocuk annesi Hatice Musaoğlu, 18 yıl önce Kastamonu Gümütler köyünden şüpheli şekilde kayıplara karışmıştı. 18 yıl önce oda kavgasına tutuştuğu annesi Hatice Musaoğlu'nun yanından kaybolmasıyla ilgili çelişkili açıklamalarıyla dikkat çeken Aydın Musaoğlu, annesini kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.