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MÜGE ANLI CANLI YAYIN - 23 Eylül 2024

Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmeleri... Atv gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Atv Müge Anlı canlı yayınında bugünün konuları milyonları yine ekran başına kilitledi.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 10:23 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 12:22
MÜGE ANLI CANLI YAYIN - 23 Eylül 2024

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Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri...Sabah kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' hafta içi her gün 10.00'da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Atv Müge Anlı canlı yayınını ve son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

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16 yaşındaki genci kim öldürdü? 16 yaşındaki genci kim öldürdü?

16 yaşındaki Alperen yanarak mı can verdi?

Nazlı Dere cinayete mi kurban gitti?

TUTUKLANDI
Kaybolduğunda 50 yaşında olan 4 çocuk annesi Hatice Musaoğlu, 18 yıl önce Kastamonu Gümütler köyünden şüpheli şekilde kayıplara karışmıştı. 18 yıl önce oda kavgasına tutuştuğu annesi Hatice Musaoğlu'nun yanından kaybolmasıyla ilgili çelişkili açıklamalarıyla dikkat çeken Aydın Musaoğlu, annesini kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayeti canlı yayında ağzından kaçırmıştı! Hatice Musaoğlu olayında tutuklama! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu! Yakayı böyle ele verdiCinayeti canlı yayında ağzından kaçırmıştı! Hatice Musaoğlu olayında tutuklama! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu! Yakayı böyle ele verdi
Cinayeti canlı yayında ağzından kaçırmıştı! Hatice Musaoğlu olayında tutuklama! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu! Yakayı böyle ele verdi

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