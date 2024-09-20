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ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - 19 EYLÜL 2024 ATV

Serap yayın sonrası neden fenalaştı? Gülten’in başına bir şey mi geldi? İki kadının yan yana geldiği olay isim Uğur stüdyoda! Kocasının şiddetinden mi kaçtı? Mustafa stüdyoda! 22 yaşındaki Elanur nerede? Saplantılı aşığı mı kaçırdı? 25 yılık eşi, internetten tanıştığı adama kaçtı! Hepsi ve daha fazlası ATV ekranlarında Esra Erol'da programında...

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 16:22 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 16:22
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - 19 EYLÜL 2024 ATV

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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

Serap yayın sonrası neden fenalaştı? Gülten'in başına bir şey mi geldi?

İki kadının yan yana geldiği olay isim Uğur stüdyoda!

Kocasının şiddetinden mi kaçtı? Mustafa stüdyoda!

22 yaşındaki Elanur nerede? Saplantılı aşığı mı kaçırdı?

25 yılık eşi, internetten tanıştığı adama kaçtı!

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