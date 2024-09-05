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ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - 5 EYLÜL 2024 ATV | 24 yıl sonra gelen mucize! Biyolojik baba gelecek mi?

24 yıl sonra gelen mucize! Biyolojik baba gelecek mi? 3 yıl Eda’nın hayali ile yaşadı öz kızı 2 milyonunu aldı! Beyza, Mustafa’yı nikaha ikna edebilecek mi? Mutluluğu fenomende aradı sosyal medyada aldatıldı! Kızı, kocası ve çocuklarını bıraktı! Akrabasına kaçtı! Recep ve Gülşen’den herkesi şoke edecek son karar! Hepsi ve daha fazlası ATV ekranlarında Esra Erol'da programında...

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 16:22 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 16:22
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - 5 EYLÜL 2024 ATV | 24 yıl sonra gelen mucize! Biyolojik baba gelecek mi?

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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

24 yıl sonra gelen mucize! Biyolojik baba gelecek mi?

3 yıl Eda'nın hayali ile yaşadı öz kızı 2 milyonunu aldı!

Beyza, Mustafa'yı nikaha ikna edebilecek mi?

Mutluluğu fenomende aradı sosyal medyada aldatıldı!

Kızı, kocası ve çocuklarını bıraktı! Akrabasına kaçtı!

Recep ve Gülşen'den herkesi şoke edecek son karar!

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