MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları! MasterChef kaptanlık oyunu kazananı kim? 2 Eylül 2024 isim listeleri...

MasterChef'in usta şefleri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın tabakları değerlendirmesi sonucu, haftanın yeni kırmızı takım kaptanı belirlendi.
MasterChef'in usta şefleri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın tabakları değerlendirmesi sonucu, haftanın yeni kırmızı takım kaptanı belirlendi.
🍴 MASTERCHEF'TE GÜNÜN YARIŞI: KÖFTE EKMEK! 🍔
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te yeni haftanın heyecanı başladı! Bugün, yarışmacılar en lezzetli köfte ekmeğini yapmak için kıyasıya bir mücadele verdi. 🥩🥪
🎉 KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 🎉
Masterchef'te kaptanlık oyununu kazanarak mavi takım kaptanı olan isim Kaan oldu. Kaan kırmızı takım kaptanı için Ezgi'nin ismini verdi.
👋 SON ELENEN İSİM KİM? 👋
Geçtiğimiz eleme gecesinde Çağlar yarışmaya veda etti.