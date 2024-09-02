MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları! MasterChef kaptanlık oyunu kazananı kim? 2 Eylül 2024 isim listeleri...

🍴 MASTERCHEF'TE GÜNÜN YARIŞI: KÖFTE EKMEK! 🍔

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te yeni haftanın heyecanı başladı! Bugün, yarışmacılar en lezzetli köfte ekmeğini yapmak için kıyasıya bir mücadele verdi. 🥩🥪